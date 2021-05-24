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القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

منذ ساعة
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القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، المزيد من التقدم والازدهار.

الأردن
خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
القيادة

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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