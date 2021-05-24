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جامعة الأمير سطام تحدد موعد بدء القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات

منذ ساعة
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جامعة الأمير سطام تحدد موعد بدء القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات

السيح (صدى):
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، موعد بدء القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات الغير سعوديين للعام الجامعي 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، بدء من يوم الأحد 1 - 12 - 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية : هنا .

وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني بملف واحد بصيغة (PDF) وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.

بدء القبول
جامعة الأمير سطام
برنامج المنح الداخلية

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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