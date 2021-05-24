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مستشفيات القوات المسلحة بالطائف توفر 17 وظيفة شاغرة

منذ ساعة
1963
مستشفيات القوات المسلحة بالطائف توفر 17 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري الرعاية التلطيفية.

– طبيب نائب طب الأطفال/ أمراض الدم (عدد 3 وظائف).

– أخصائي طب الأطفال/ أمراض الدم (عدد وظيفتين).

– استشاري جراحة الوجه والفكين.

– استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

– استشاري أمراض الكلى.

– استشاري المخ والأعصاب التداخلية.

– استشاري طب أطفال عام (عدد 3 وظائف).

– استشاري العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد وظيفتين).

– طيب نائب أول العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد وظيفتين).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2021م عن طريق الموقع الإلكتروني.

الطائف
مستشفيات القوات المسلحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

م ن
نجس النيه نجس النيه انتي اتحادية والا هلاليه اذا اتحاديه انتي خيفانة واذا هلالية انتي خرفانية
omar
انشاء الله دايم يكون النصر غائب حتى الهلال ياخذ البطولات
أبوخالد-أبها.
طالما أن موضوع الخطبة ليس فيه تطرفا ولاغلوا ولايتسبب في الشوشرة على الناس فأعتقد أن الأمر في السلامة ولاداعي لتكبير الموضوع .. خصوصا إذا...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
omar
بعض المساجديكون جنبها حديقه وبعض المصلين بعد التباعد لا يجدون مكان فى المسجد ويصلون فى الحديقه ولن يسمعو تكبيرات الامام ماهو الحل ؟؟؟؟؟؟؟

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