بالفيديو.. فريق بحثي من كاوست ينجح في تطوير نظام لاسلكي تحت الماء

علي القحطاني (صدى):
نجح فريق بحثي من كاوست في تطوير نظام لاسلكي تحت الماء، يدعم خدمات الإنترنت، مثل إرسال رسائل وسائط متعددة باستخدام إما تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) أو أشعة الليزر.
وقال أحد المشاركين في فريق البحث لقناة " الإخبارية " : ارسلنا في 2017 أن ملف بتقنية الليزر تحت الماء، وطورنا تقنيات لاسلكية وكما تمكنا من إرسال فيديو تحت الماء في 2018.
وأضاف : في 2020 تمكنا من تشغيل جميع التطبيقات على الهاتف المحمول تحت الماء، وياتي ذلك في ظل الاهتمام بالحياة البحرية.
وتابع أن هذه التقنية تساعد على مراقبة الاحياء المائية، الحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، كما سيمكن الغواصين من التحدث دون إشارات يدوية، وكذلك إرسال بيانات حية إلى السطح.