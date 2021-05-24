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بالفيديو.. المقيم الذي فقد أطفاله الـ 5 في حريق بجدة يروي تفاصيل الفاجعة

منذ 24 دقيقة
1735
بالفيديو.. المقيم الذي فقد أطفاله الـ 5 في حريق بجدة يروي تفاصيل الفاجعة

جدة (صدى):
كشف المقيم الفلسطيني نادر عيوش، الذي فقد خمسة من أطفاله وزوجته إثر اندلاع حريقًا نشب في شقة أحد جيران أقاربه بحي المروة بجدة في يوم 23 من شهر رمضان الماضي, تفاصيل الفاجعة

وقال "عيوش": "وقعت الحادثة في 23 من شهر رمضان الماضي في شقة أحد جيران الأقرباء بالدور الأرضي في حي المروة، وكان أطفالي وزوجتي في شقة في الدور الثاني، ووصلت الأدخنة إليهم، وخرجوا من الشقة وحاولوا الهرب باستخدام المصعد؛ ولكن وجدوه معطلًا بسبب الحريق، وحاولوا الصعود إلى سطح العمارة حتى يتنفسوا الهواء؛ إلا أنهم وجدوا الباب المؤدي إلى سطح العمارة مغلقًا، وكان الدخان أقوى منهم، وتوفوا متأثرين بالاختناق داخل الشقة ".

وأضاف: " تلقيت اتصال من زوجتي تخبرني بنشوب حريق ، وكنت ذاهبًا لأقضي بعض الأشغال، وعلى الفور اتجهت إليهم، ولم أتمالك نفسي ولم أستطع قيادة المركبة من هول الحادثة؛ حيث قام أحد المواطنين بتوصيلي إلى موقع الحريق، ووجدت الدفاع المدني والإسعاف، وأخبرني أن أبنائي طيبون وهم في المستشفى، ولم يشأ أن يصدمني وذهبت إلى المستشفى واستلمت جثثهم".

وأشار المقيم إلى أن السفير باسم الآغا سفير دولة فلسطين في المملكة قدم التعازي والمواساة له، ونقلوا التعازي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

جدة

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