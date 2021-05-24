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الحرم الشريف والمسعى قبل 26 عام
منذ ساعة
1128
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أحدث التعليقات
واحد منصف
وزارة الرياضة سمحت بحضور 40% من الجمهور للملاعب الحرم المكي يستوعب 2000000 مصلي فالمتوقع ان يتم السماح 800000 حجاج وبالنسبة للمشاعر فانها تتسع لملايين...
اصفر وازرق يا حبي له
الكلاب على أشكالها تقع
Zoolعالمي
ههههههه بطل الدوري ملزخ من ابها وضمك والاتحاد والنصر والفتح و و و ومتعادل عشر مباريات هههههههههههههههههه نسخه ضعيفه تذكرني با الدورات الرمضانيه
زاير
في زمن كورونا يحتاج المسلمين لاكثار الدعاء و اللجوء الي الله سبحانه وتعالي لكشف البلاء و رفع الوباء يحاول العلمانيون طرد وابعاد الناس عن...
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