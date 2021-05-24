الهند تسجل رقم كارثي للوفيات بكورونا خلال أسبوعين

نيودلهي (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، أنّ أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الإصابة فيروس كورونا في غضون أسبوعين، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا منذ بداية الجائحة إلى 303,720 شخصاً.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس وصل إلى 26.7 مليون شخص، لتصبح الهند بذلك، بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة والإصابات.
ووسط موجة فيروسات كورونا التي أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند، يكافح الأطباء في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليار و300 مليون نسمة، عدوى فطرية قاتلة تؤثر على مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا من المرض.