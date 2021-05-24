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أمانة تبوك : تعتمد ترسية مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 96 مليون ريال 

منذ ساعة
1759
أمانة تبوك : تعتمد ترسية مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 96 مليون ريال 

عطاالله العمراني (صدى):
إعتمد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ مؤخراً ترسية عدداً من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية بلغت 96.163.022.00 ريال تنوعت الانشطة بها على النحو التالي: - منافسة لإنشاء مجمع تجاري بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 34 مليون ريال ، واستثمار قطعة ارض فضاء ( ستريب مول ) بقيمة 11,500,000.00 ريال ، بالإضافة إلى منافسة لإنشاء ( مجمع تجاري ) بقيمة 9 مليون ريال ، وفرصة استثمارية لإنشاء مستشفى بقيمة 16,250,000.00 ريال ، ومشروعين لإنشاء سكن للعمالة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 16 مليون ريال ، ومشروعين آخرين لاستثمار جسور المشاة بقيمة ثمانية ملايين وأربعمائة ألف ريال .

كما أكدت أمانة تبوك انها تعمل حالياً على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتوقيع العقود الاستثمارية مع المستثمرين بمدينة تبوك ، وذلك امتداداً لجهودها في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال مما يساهم في دعم التنمية والرقي بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بتبوك.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الالكترونية للاستثمار من خلال موقعها الالكتروني والتي تتيح لهم المشاركة في خلق فرص استثمارية لتلبية احتياجاتهم بهدف استدامة تنمية منطقة تبوك وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص .

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