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توقعات بتحديد 60 ألفًا لعدد حجاج هذا العام

منذ ساعة
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توقعات بتحديد 60 ألفًا لعدد حجاج هذا العام

مكة المكرمة (صدى):
كشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن تحديد أعداد الحجاج لحج عام 1442هـ بـ60 ألف حاج، كما يتراوح أعمار المسموح لهم بأداء الحج بين (18 - 60) عامًا، مع التأكد من خلو المرشحين للحج من الأمراض المزمنة الحادة، وإرفاق تقرير طبي يثبت أنهم بصحة جيدة ضمن متطلبات الحصول على تصريح الحج.

ويُشترط لحجاج الخارج حصولهم على كامل الجرعات من اللقاحات المعتمدة في المملكة، مع إبراز شهادة تثبت ذلك مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلادهم، على ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الثانية من لقاح ذي جرعتين والأولى من لقاح ذي جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يومًا.

وتلزم الاشتراطات جميع حجاج الخارج بتقديم شهادة فحص "PCR" بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل 72 ساعة من موعد السفر، أما حجاج الداخل فيُشترط حصولهم على جرعة واحدة -على الأقل- من لقاح معتمد مضى على أخذها (6 - 8) أسابيع، مع الحصول على الجرعة الثانية بمجرد القبول المبدئي للحج بمدة لا تقل عن أسبوعين قبل التوجه لمناطق الحج، وعمل مسحة "PCR" تثبت خلوهم من فيروس كورونا خلال 48 ساعة قبل التوجه للأراضي المقدسة.

موسم الحج
حجاج
فيروس كورونا

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 140
منذ دقيقة
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واحد منصف
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اصفر وازرق يا حبي له
الكلاب على أشكالها تقع
Zoolعالمي
ههههههه بطل الدوري ملزخ من ابها وضمك والاتحاد والنصر والفتح و و و ومتعادل عشر مباريات هههههههههههههههههه نسخه ضعيفه تذكرني با الدورات الرمضانيه
زاير
في زمن كورونا يحتاج المسلمين لاكثار الدعاء و اللجوء الي الله سبحانه وتعالي لكشف البلاء و رفع الوباء يحاول العلمانيون طرد وابعاد الناس عن...
أبوخالد-أبها.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا , سبحان الله .. ماكان الرفق في شيء إلا زانه .. ولانزع الرفق من شيء إلا شانه .. بجوار منزل...

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