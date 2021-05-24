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أسعار النفط تعوض بعض خسائرها بفعل عقبة محتملة أمام محادثات إيران‎

منذ 27 دقيقة
1615
أسعار النفط تعوض بعض خسائرها بفعل عقبة محتملة أمام محادثات إيران‎

وكالات (صدى):
عوضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعض خسائر الأسبوع الماضي، إذ لاحت في الأفق عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط، فيما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0501 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 38 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 66.82 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولار للبرميل، بزيادة 38 سنتا أو 0.6 %.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

ايران
المملكة
النفط
أسعار النفط

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أحدث التعليقات

الخبير
الحمدلله على نعمة الهلال
الملل
وعندالله تجتمع الخصوم فعلا احنا في اخر الزمان
الحزين
سعود القحطاني (ابوخالد)ديئماحكيم
جار القمر
سجل عندك 25 مايو يوم كئيب على المحتقنين اصحاب المؤامرات والتشكيك . 24 نوفمبر لا زالت الصدمة مؤثرة على نادي الجاليات فالعدل عندهم ان...
عبدالله الناصر / حائل
لو كنت قريبا من جستينيه لضحكت عليه بهداوه واخذته معي في تمشيه ورميته في اقرب مصحه نفسيه وهربت عنه

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