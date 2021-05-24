شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك سعود مع أبنائه وأحفاده في اليونان قبل 56 عام

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة نشرها الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود جمعت الملك سعود – رحمه الله- مع أبنائه الأمراء وأحفاده في اليونان عام ١٩٦٥.
وبينت الصورة الملك سعود –رحمه الله- وهو يجلس على كرسي متوسطا أبنائه وأحفاده ووقف حوله عدد منهم بينما جلس آخرون.
وأوضح حساب مؤسسة الملك سعود أن الأشخاص هم: "الملك سعود وأبنائه الأمراء ،وقوفا : "مصعب وشقران (رحمه الله )وسطام ومقرن (رحمه الله ) وسلمان وناصر ( رحمه الله ) ويوسف ..وجلوسا : حفيده من ابنته الأميرة جوزاء ، منصور بن عبدالله بن فرحان (رحمه الله ) ، وغالب ( رحمه الله )، ومعتز (رحمه الله) ، ومعتصم" .