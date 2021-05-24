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شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك سعود مع أبنائه وأحفاده في اليونان قبل 56 عام

منذ ساعة
2187
شاهد.. صورة نادرة تجمع الملك سعود مع أبنائه وأحفاده في اليونان قبل 56 عام

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة نشرها الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود جمعت الملك سعود – رحمه الله- مع أبنائه الأمراء وأحفاده في اليونان عام ١٩٦٥.

وبينت الصورة الملك سعود –رحمه الله- وهو يجلس على كرسي متوسطا أبنائه وأحفاده ووقف حوله عدد منهم بينما جلس آخرون.

وأوضح حساب مؤسسة الملك سعود أن الأشخاص هم: "الملك سعود وأبنائه الأمراء ،وقوفا : "مصعب وشقران (رحمه الله )وسطام ومقرن (رحمه الله ) وسلمان وناصر ( رحمه الله ) ويوسف ..وجلوسا : حفيده من ابنته الأميرة جوزاء ، منصور بن عبدالله بن فرحان (رحمه الله ) ، وغالب ( رحمه الله )، ومعتز (رحمه الله) ، ومعتصم" .

الملك سعود
اليونان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128044
منذ 10 دقائق
الله يرحم الملك سعود ويرحم من توفي من ذريته .. آمين ..

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