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111 وظيفة صحية شاغرة توفرها «الموارد البشرية»

منذ 47 دقيقة
1823
111 وظيفة صحية شاغرة توفرها «الموارد البشرية»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 111 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، على مسمى "طبيب مقيم" ، عن طريق التعاقد، وذلك للعمل في مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، أن شروط الوظائف هي: الحاصلون على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل وظائف اللائحة الصحية، توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وتشمل الشروط إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

وأكدت على أنه ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، بينما في حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، والترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

وسيتم شغل الوظائف عن طريق التعاقد وفقاً للائحة الموارد البشرية، كما تتطلب الوظائف المطروحة مباشرة مهامها الفعلية في مقرات الوظائف المعلن عنها بعد الانتهاء من إجراءات التوظيف، والتقديم مُتاحٌ عبر منصة جدارة على الرابط التالي من هنـــــــا .

وأشارت إلى أن ذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 شوال 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 7 ذي القعدة 1442هـ، ولمعرفة تفاصيل أكثر، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .

وظائف
الموارد البشرية

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أحدث التعليقات

الخبير
الحمدلله على نعمة الهلال
الملل
وعندالله تجتمع الخصوم فعلا احنا في اخر الزمان
الحزين
سعود القحطاني (ابوخالد)ديئماحكيم
جار القمر
سجل عندك 25 مايو يوم كئيب على المحتقنين اصحاب المؤامرات والتشكيك . 24 نوفمبر لا زالت الصدمة مؤثرة على نادي الجاليات فالعدل عندهم ان...
عبدالله الناصر / حائل
لو كنت قريبا من جستينيه لضحكت عليه بهداوه واخذته معي في تمشيه ورميته في اقرب مصحه نفسيه وهربت عنه

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