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لقطة رائعة من فلسطين

منذ ساعة
738
لقطة رائعة من فلسطين

التعليقات

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أحدث التعليقات

الخبير
الحمدلله على نعمة الهلال
الملل
وعندالله تجتمع الخصوم فعلا احنا في اخر الزمان
الحزين
سعود القحطاني (ابوخالد)ديئماحكيم
جار القمر
سجل عندك 25 مايو يوم كئيب على المحتقنين اصحاب المؤامرات والتشكيك . 24 نوفمبر لا زالت الصدمة مؤثرة على نادي الجاليات فالعدل عندهم ان...
عبدالله الناصر / حائل
لو كنت قريبا من جستينيه لضحكت عليه بهداوه واخذته معي في تمشيه ورميته في اقرب مصحه نفسيه وهربت عنه

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