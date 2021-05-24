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سليمان الرحيلي: ربط رفع الصلاة بالمكبرات بمحاربة الدين أمر "مستقبح"

منذ 23 دقيقة
1549
سليمان الرحيلي: ربط رفع الصلاة بالمكبرات بمحاربة الدين أمر "مستقبح"

المدينة المنورة (صدى):
رفض إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، ربط البعض لقرار قصر استعمال مكبرات الصوت في المساجد على رفع الأذان والإقامة، بمحاربة الدين.

وقال الرحيلي: "اختلاف نظر طلاب العلم في مثل مسألة رفع الصلاة بالمكبرات التي تعتمد على الاجتهاد في الأدلة، وليست نصا، وعلى الاجتهاد المصلحي، أمر طبيعي بل صحي مادام أدب الخلاف ملتزما".

وأضاف: "أما ربط المسألة بحرب الدين وشعائره فمستقبح ومستنكر، فالمسألة نظر في إطار العمل بالشرع وفهم الأدلة ووزن المصالح والمفاسد".

وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدر تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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مسجد قباء
سليمان الرحيلي

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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله ماينحني راسي غير لله في ركوعي وسجودي
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
🌷🌷🌷🌷🌷🌷الله يبارك فيك يا وجه السعد🌷🌷🌷🌷🌷🌷
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الهلال يمشي على نور ساطع انشاءالله يرفع الكأس اللامع
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اجلدهم يازعيم🌷 وعيشهم في جحيم

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