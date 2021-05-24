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عضو ذهبي الهلال يهدي لقب الدوري للراحلين التويجري والرز

منذ 39 دقيقة
1965
عضو ذهبي الهلال يهدي لقب الدوري للراحلين التويجري والرز

نواف السالم (صدى):
في لفتة طيبة أهدى عضو ذهبي نادي الهلال عبدالله بن إبراهيم العُمري، لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، للإعلامي الراحل عادل التويجري، والناشط اللبناني الراحل محمد الرز.

وقال العمري: "أُهدي هذا اللقب لمن لو كانوا بيننا لفرحوا فرحًا مختلفا، و أخصُ منهم الأستاذ عادل التويجري والعاشق لبلاد الحرمين الشريفين والكيان الهلالي محمد الرز، مكانكما وفرحتكما في الجنة أجمل بإذن الله".

وكان الناشط اللبناني محمد الرز، قد توفي قبل أسبوعين، عن عمر 28 عامًا، والذي طالما عُرف بمواقفه الداعمة للمملكة، وآراءه ووقوفه ضد الإعلام المُعادي وحملات التشويه ضد المملكة وقادتها، وتشجيعه لنادي الهلال.

كما توفى منذ أسبوعين الإعلامي الرياضي عادل التويجري، عن عمر يناهز الـ40 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

يذكر أن الهلال قد توج أمس الأحد، بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون بهدف وحيد دون رد في الجولة قبل الأخيرة.

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الهلال
التويجري
الرز

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله ماينحني راسي غير لله في ركوعي وسجودي
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
🌷🌷🌷🌷🌷🌷الله يبارك فيك يا وجه السعد🌷🌷🌷🌷🌷🌷
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الهلال يمشي على نور ساطع انشاءالله يرفع الكأس اللامع
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اجلدهم يازعيم🌷 وعيشهم في جحيم

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