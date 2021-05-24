شاهد..الأمير نواف بن محمد: لو الوضع طبيعي لحُسم الدوري للهلال منذ شهر

طلال الغامدي (صدى):
صرح الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، بأنه لولا ظروف الجائحة، لحسم الدوري لصالح الهلال منذ شهر.
وقال الأمير نواف في تصريحاته لبرنامج "عز الرياضة" :"الظروف التي مررنا بها في العامين الماضيين جعلت الهلال يظهر بوضع غير طبيعي مثل باقي الأندية".
وتابع: "لكن في النهاية ما يصح إلا الصحيح، ومع أسوأ الظروف الهلال كان أحس السيئين"، مؤكدًا أن خدمة نادي الهلال واجب وشرف.
وأضاف: "ليس لنا أي مصلحة سوى أن يكون نادينا دائما في المنافسة ونبارك لمجلس إدارة الهلال، وللأمير الوليد بن طلال على ما قدمه هذا الموسم والموسم الماضي".