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شاهد..الأمير نواف بن محمد: لو الوضع طبيعي لحُسم الدوري للهلال منذ شهر

منذ 51 دقيقة
1759
شاهد..الأمير نواف بن محمد: لو الوضع طبيعي لحُسم الدوري للهلال منذ شهر

طلال الغامدي (صدى):
صرح الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، بأنه لولا ظروف الجائحة، لحسم الدوري لصالح الهلال منذ شهر.

وقال الأمير نواف في تصريحاته لبرنامج "عز الرياضة" :"الظروف التي مررنا بها في العامين الماضيين جعلت الهلال يظهر بوضع غير طبيعي مثل باقي الأندية".

وتابع: "لكن في النهاية ما يصح إلا الصحيح، ومع أسوأ الظروف الهلال كان أحس السيئين"، مؤكدًا أن خدمة نادي الهلال واجب وشرف.

وأضاف: "ليس لنا أي مصلحة سوى أن يكون نادينا دائما في المنافسة ونبارك لمجلس إدارة الهلال، وللأمير الوليد بن طلال على ما قدمه هذا الموسم والموسم الماضي".

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
والله ماينحني راسي غير لله في ركوعي وسجودي
الحزين
حسبي الله ونعم الوكيل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
🌷🌷🌷🌷🌷🌷الله يبارك فيك يا وجه السعد🌷🌷🌷🌷🌷🌷
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الهلال يمشي على نور ساطع انشاءالله يرفع الكأس اللامع
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اجلدهم يازعيم🌷 وعيشهم في جحيم

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