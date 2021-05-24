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صاحب العمل ملزم بتكاليف حجر العمالة المنزلية

منذ 14 دقيقة
1363
صاحب العمل ملزم بتكاليف حجر العمالة المنزلية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عن إصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمنصة "مساند"، قرارا يلزم صاحب العمل بتكاليف الحجر الصحي للعمالة المنزلية عند قدومهم إلى المملكة.

ووفقا لذلك القرار فلن تتحمل الشركات والمكاتب أي تكاليف حتى لو كانت العقود قبل تاريخ قرار فرض الحجر الصحي، بحسب الوطن.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن فرض الحجر على جميع القادمين إلى المملكة، باستثناء المواطنين والمواطنات، والمحصنين والوفود الرسمية ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم، ومن يمتلك وثيقة تأمين صحي سارية معتمدة من الجهات الصحية في المملكة تغطي العلاج من فيروس كورونا.

مساند
صاحب العمل

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