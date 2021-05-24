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حقيقة توطين الفلسطينيين في سيناء

منذ ساعة
2011
حقيقة توطين الفلسطينيين في سيناء

القاهرة (صدى):
أثيرت في الساعات الماضية أنباء حول توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء المصرية أو الإقامة في مكان آخر بعيدا عن بلدهم.

ومن جانبه نفى السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح الأمر، قائلا: "نحن نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بكافة أشكاله وفي مقدمتها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين".

وأكد: "لا نقبل بعاصمة في القدس، إنما القدس كاملة على حدود 67، ونريد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا، قابلة للحياة".

وأضاف: "لا نقبل بإقامة دولة في قطاع غزة أو إقامة دولة بدونه، كما نرفض إقامة دولة على جزء من أرض سيناء المصرية".

وشدد قائلا: "نحن نرفض هذا ومصر أيضًا ترفض ذلك، هذا بالإضافة إلى أننا في فلسطين نحترم سيادة مصر على كل متر من ترابها، وهذا مخطط قديم وعرض على الرئيس أبو مازن ورفضه بشكل قاطع".

وتابع: "نحن أيضًا نرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء أو أي مكان آخر، ونطالب بعودتهم إلى وطنهم، وبيوتهم وقراهم التي هجروا قسرا منها عام 1948، وعددهم 6 ملايين ونصف مليون لاجئ".

مصر
فلسطين
سيناء

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49852
منذ 7 دقائق
كان فيه كلام عن هذا الموضوع ايام حكم الاخوان لمصر بان تتنازل مصر عن سيناء للفلسطينيين مقابل 9 مليار دولار تدفعها قطر

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د محمد ماجد بخش
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