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تحذير لسكان حي المنار من أعمال تفجير صخري تبدأ اليوم
منذ 53 دقيقة
1719
(صدى):
أصدرت أمانة جدة، تنبيها لسكان حي المنار، بوجود أعمال تفجير صخري، ستنفذها بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك ضمن أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار، في الحي.
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حي المنار
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128029
منذ 13 دقيقة
طيب ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
العسيري
سبحان الله دنيا غريبه الله يكفانا شرها
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته و يسكنه الجنه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المعلق محمد بخش للأسف في هذا الزمان تغيرت الأمور. لأنهم نشروا ثقافه. الزواج من ثانيه خيانه للأولى واصبح الأهالي يتحيزون لبناتهم ومشاكل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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