بالفيديو.. سلمان الفرج: ظروفنا كانت أصعب والمدرب ساعدنا نفسيًا

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، على فوز فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلبه على فريق التعاون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.
وأكد خلال حديثه لـ"القنوات الرياضية السعودية"، أن ظروف الفريق كانت أصعب من كل الفرق هذا الموسم، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتغيير المدربين.
وأضاف أن مباراة اليوم كانت صعبة، لكنهم حققوا الهدف الذي كانوا يطمحون إليه في المباراة، لافتا إلى أن مدرب الفريق دعمهم نفسياً، وأعاد ثقة اللاعبين بأنفسهم.
يذكر أن فريق الهلال توج اليوم بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون بهدف وحيد دون رد في الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.