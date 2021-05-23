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بالفيديو.. سلمان الفرج: ظروفنا كانت أصعب والمدرب ساعدنا نفسيًا

منذ ساعة
1768
بالفيديو.. سلمان الفرج: ظروفنا كانت أصعب والمدرب ساعدنا نفسيًا

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، على فوز فريقه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تغلبه على فريق التعاون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وأكد خلال حديثه لـ"القنوات الرياضية السعودية"، أن ظروف الفريق كانت أصعب من كل الفرق هذا الموسم، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتغيير المدربين.

وأضاف أن مباراة اليوم كانت صعبة، لكنهم حققوا الهدف الذي كانوا يطمحون إليه في المباراة، لافتا إلى أن مدرب الفريق دعمهم نفسياً، وأعاد ثقة اللاعبين بأنفسهم.

يذكر أن فريق الهلال توج اليوم بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون بهدف وحيد دون رد في الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
التعاون
نادي الهلال
سلمان الفرج
نادي التعاون
دوري المحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10912
منذ 29 ثانية
المساعدة النفسية لاشك واضحة جلية بالبطولة الأم

دوري الكمال والجمال MBS عالي يا طويق وما يهزك ريح

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
سؤال الموسم الماضي اخذ الهلال الدوري وفارق نقاط بينه وبين النصر اكثر من ٥نقاط
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
د محمد ماجد بخش
مبروك بطولة الدوري السعودي لكل سعودي نحن الهلال يوم يرفع اسم البطولة لأن راعيها هو راعي البطولة MBS بطل الدوري هو حامل اللقب واللقب...
د محمد ماجد بخش
اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر لهم وعافهم واعفوا عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء...
د محمد ماجد بخش
غوميز هو طاقة الهلال الثقالية المغناطيسية

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