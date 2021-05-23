نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جيوفينكو: كان موسما صعبا و طويلا لكن بالنهاية استحقينا الفوز "فيديو"

منذ 16 دقيقة
1425
جيوفينكو: كان موسما صعبا و طويلا لكن بالنهاية استحقينا الفوز "فيديو"

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الهلال جيوفينكو على تتويج الهلال بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون.

وقال جيوفينكو خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"كان موسم صعب و طويل، لكن بالنهاية استحقينا الفوز".

وأضاف:" الصعوبة تكمن في أن الهلال بدأ الموسم باللعب بدون جمهور، بالإضافة إلى تغيير المدربين"، موضحا:" فقدنا سلمان الفرج لمدة شهرين وهو لاعب كبير للهلال".

يذكر أن الهلال فاز على نظيره التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
جيوفينكو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10908
منذ 4 دقائق
يللا اعطيها الليلة مندي

وعصير أزرق

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
غوميز + الهلال = الدوري
د محمد ماجد بخش
الهلال + الدوري = الكتلة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
عدنان يا غالي : خذ إجازة ٤ أيام يا أخي وتعال بعد الإجازة بروح أكثر تقبلا للآخر بدون ما نخرج عن التحليل الفني واللائق...
د محمد ماجد بخش
اتاري وزارة الصحة تحذرنا منها
د محمد ماجد بخش
الكتلة × مربع سرعة الضوء = الطاقة الكتلة متحركة في ظل ثبات الطاقة

أخر الأخبار

بالفيديو.. سلمان الفرج: ظروفنا كانت أصعب والمدرب ساعدنا نفسيًا
بالفيديو.. سلمان الفرج: ظروفنا كانت أصعب والمدرب ساعدنا نفسيًا
منذ دقيقة 1079
فهد بن نافل يهنئ جماهير الهلال: مبروك تستحقون الذهب ويستحقكم
فهد بن نافل يهنئ جماهير الهلال: مبروك تستحقون الذهب ويستحقكم
منذ 15 دقيقة 1389
جيوفينكو: كان موسما صعبا و طويلا لكن بالنهاية استحقينا الفوز "فيديو"
جيوفينكو: كان موسما صعبا و طويلا لكن بالنهاية استحقينا الفوز "فيديو"
منذ 16 دقيقة 1425
بالفيديو.. ملك التوقعات حسن الصبحان يحتفل بفوز الهلال
بالفيديو.. ملك التوقعات حسن الصبحان يحتفل بفوز الهلال
منذ 19 دقيقة 1551
وليد الفراج : اليوم في غصة كأني فاقد واحد .. الله يرحمك يا أبو غيداء
وليد الفراج : اليوم في غصة كأني فاقد واحد .. الله يرحمك يا أبو غيداء
منذ 21 دقيقة 354
خالد القحطاني : الهلال هو الثابت والباقي متحركون
خالد القحطاني : الهلال هو الثابت والباقي متحركون
منذ 22 دقيقة 248
وليد الفراج : نريد أن تصيب باقي الأندية عدوى الهلال
وليد الفراج : نريد أن تصيب باقي الأندية عدوى الهلال
منذ 23 دقيقة 271
سامي الجابر يحتفي بفوز "الزعيم": الهلال أن تفرح أكثر
سامي الجابر يحتفي بفوز "الزعيم": الهلال أن تفرح أكثر
منذ 29 دقيقة 1496
فيصل أبوثنين: الحمد الله على نعمة الهلال
فيصل أبوثنين: الحمد الله على نعمة الهلال
منذ 36 دقيقة 1573
"صالح النعيمة" يغرد محتفلاً بتتويج الهلال : سطع هلاله كعادته وانتزع اللقب
"صالح النعيمة" يغرد محتفلاً بتتويج الهلال : سطع هلاله كعادته وانتزع اللقب
منذ 39 دقيقة 1658