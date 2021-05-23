جيوفينكو: كان موسما صعبا و طويلا لكن بالنهاية استحقينا الفوز "فيديو"

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الهلال جيوفينكو على تتويج الهلال بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون.
وقال جيوفينكو خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"كان موسم صعب و طويل، لكن بالنهاية استحقينا الفوز".
وأضاف:" الصعوبة تكمن في أن الهلال بدأ الموسم باللعب بدون جمهور، بالإضافة إلى تغيير المدربين"، موضحا:" فقدنا سلمان الفرج لمدة شهرين وهو لاعب كبير للهلال".
يذكر أن الهلال فاز على نظيره التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.