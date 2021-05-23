فهد بن نافل يهنئ جماهير الهلال: مبروك تستحقون الذهب ويستحقكم

ماجد محمد (صدى):
هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، فريقه وجماهير النادي بمناسبة الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب على حسابه بموقع تويتر:"يحيا الهلال بعد توفيق الله ثم بجماهير الهلال الغالية بتكاتفها ودعمها وتحفيزها شكرًا لوقفتكم الدائمة مع ناديكم، شكرًا لأبطالنا الذين عملوا واجتهدوا؛ من أجل أن يحافظ الهلال على لقبه الغالي".
وتابع :"أهلًا بالبطولة الثانية والستين، الدوري الثاني على التوالي، الرابع من آخر خمسة دوريات، السابع عشر في تاريخ الهلال، مجدٌ جديد كتبه نجومكم في صفحات التاريخ، مبروك جماهير الهلال الغالية تستحقون الذهب ويستحقكم".
يذكر أن فريق الهلال توج اليوم بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون بهدف وحيد دون رد في الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.