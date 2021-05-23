نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فهد بن نافل يهنئ جماهير الهلال: مبروك تستحقون الذهب ويستحقكم

منذ 15 دقيقة
1385
فهد بن نافل يهنئ جماهير الهلال: مبروك تستحقون الذهب ويستحقكم

ماجد محمد (صدى):
هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، فريقه وجماهير النادي بمناسبة الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب على حسابه بموقع تويتر:"يحيا الهلال بعد توفيق الله ثم بجماهير الهلال الغالية بتكاتفها ودعمها وتحفيزها شكرًا لوقفتكم الدائمة مع ناديكم، شكرًا لأبطالنا الذين عملوا واجتهدوا؛ من أجل أن يحافظ الهلال على لقبه الغالي".

وتابع :"أهلًا بالبطولة الثانية والستين، الدوري الثاني على التوالي، الرابع من آخر خمسة دوريات، السابع عشر في تاريخ الهلال، مجدٌ جديد كتبه نجومكم في صفحات التاريخ، مبروك جماهير الهلال الغالية تستحقون الذهب ويستحقكم".

يذكر أن فريق الهلال توج اليوم بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون بهدف وحيد دون رد في الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال
فهد بن نافل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10908
منذ 6 دقائق
حضر بن نافل وسعوا يا شباب

حضر القائد .. في الذاكرة يظل ما غاب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
غوميز + الهلال = الدوري
د محمد ماجد بخش
عدنان يا غالي : خذ إجازة ٤ أيام يا أخي وتعال بعد الإجازة بروح أكثر تقبلا للآخر بدون ما نخرج عن التحليل الفني واللائق...
د محمد ماجد بخش
اتاري وزارة الصحة تحذرنا منها
د محمد ماجد بخش
الكتلة × مربع سرعة الضوء = الطاقة الكتلة متحركة في ظل ثبات الطاقة
د محمد ماجد بخش
يللا اعطيها الليلة مندي وعصير أزرق

أخر الأخبار

بالفيديو.. سلمان الفرج: ظروفنا كانت أصعب والمدرب ساعدنا نفسيًا
بالفيديو.. سلمان الفرج: ظروفنا كانت أصعب والمدرب ساعدنا نفسيًا
منذ دقيقة 1079
فهد بن نافل يهنئ جماهير الهلال: مبروك تستحقون الذهب ويستحقكم
فهد بن نافل يهنئ جماهير الهلال: مبروك تستحقون الذهب ويستحقكم
منذ 15 دقيقة 1385
جيوفينكو: كان موسما صعبا و طويلا لكن بالنهاية استحقينا الفوز "فيديو"
جيوفينكو: كان موسما صعبا و طويلا لكن بالنهاية استحقينا الفوز "فيديو"
منذ 16 دقيقة 1422
بالفيديو.. ملك التوقعات حسن الصبحان يحتفل بفوز الهلال
بالفيديو.. ملك التوقعات حسن الصبحان يحتفل بفوز الهلال
منذ 19 دقيقة 1548
وليد الفراج : اليوم في غصة كأني فاقد واحد .. الله يرحمك يا أبو غيداء
وليد الفراج : اليوم في غصة كأني فاقد واحد .. الله يرحمك يا أبو غيداء
منذ 21 دقيقة 354
خالد القحطاني : الهلال هو الثابت والباقي متحركون
خالد القحطاني : الهلال هو الثابت والباقي متحركون
منذ 22 دقيقة 244
وليد الفراج : نريد أن تصيب باقي الأندية عدوى الهلال
وليد الفراج : نريد أن تصيب باقي الأندية عدوى الهلال
منذ 23 دقيقة 271
سامي الجابر يحتفي بفوز "الزعيم": الهلال أن تفرح أكثر
سامي الجابر يحتفي بفوز "الزعيم": الهلال أن تفرح أكثر
منذ 29 دقيقة 1494
فيصل أبوثنين: الحمد الله على نعمة الهلال
فيصل أبوثنين: الحمد الله على نعمة الهلال
منذ 36 دقيقة 1563
"صالح النعيمة" يغرد محتفلاً بتتويج الهلال : سطع هلاله كعادته وانتزع اللقب
"صالح النعيمة" يغرد محتفلاً بتتويج الهلال : سطع هلاله كعادته وانتزع اللقب
منذ 38 دقيقة 1652