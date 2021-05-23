سامي الجابر يحتفي بفوز "الزعيم": الهلال أن تفرح أكثر

طلال الغامدي (صدى):
قدم سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، التهنئة لفريق الهلال لتتويجه بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه.
وقال "الجابر" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف مبروك للمدرج الفخم الدوري 17 تستاهلون الفرح دائماً .. كما اعتدنا من هذا النادي العظيم .. الهلال أن تفرح أكثر".
وأضاف: "مبروك لنجومنا الأبطال الذين قاتلوا طوال هذا الموسم لإبقاء اسم الزعيم في المنصات دائماً وابدًا.. مبروك لأخي فهد بن نافل الذي عمل و اجتهد لكي يفرح جماهيره دائمًا".
وتمكن الهلال من الفوز على التعاون بهدف وحيد دون رد في الجولة قبل الأخيرة، وتوج بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه.