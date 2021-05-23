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سامي الجابر يحتفي بفوز "الزعيم": الهلال أن تفرح أكثر

منذ 29 دقيقة
1485
سامي الجابر يحتفي بفوز "الزعيم": الهلال أن تفرح أكثر

طلال الغامدي (صدى):
قدم سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، التهنئة لفريق الهلال لتتويجه بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه.

وقال "الجابر" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ألف مبروك للمدرج الفخم الدوري 17 تستاهلون الفرح دائماً .. كما اعتدنا من هذا النادي العظيم .. الهلال أن تفرح أكثر".

وأضاف: "مبروك لنجومنا الأبطال الذين قاتلوا طوال هذا الموسم لإبقاء اسم الزعيم في المنصات دائماً وابدًا.. مبروك لأخي فهد بن نافل الذي عمل و اجتهد لكي يفرح جماهيره دائمًا".

وتمكن الهلال من الفوز على التعاون بهدف وحيد دون رد في الجولة قبل الأخيرة، وتوج بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه.

الهلال
سامي الجابر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10896
منذ 4 دقائق
أفرح على قد ما تقوى

ونحن نفرح لك ولغيرك من شعب مملكة الهلال

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