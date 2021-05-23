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فيصل أبوثنين: الحمد الله على نعمة الهلال

منذ 36 دقيقة
1563
فيصل أبوثنين: الحمد الله على نعمة الهلال

ماجد محمد (صدى):
هنأ لاعب الهلال السابق فيصل أبوثنين، الزعيم على فوزه التعاون وتتويج الهلال بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه.

وقال "أبوثنين" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمد لله والشكر لله .. ألف مبرووك فوز الزعيم باللقب السابع عشر".

وأضاف: "بطولة مستحقة وذهب معتاد.. تاريخ مجيد ورجال أكفاء.. مبروك لجماهير الزعيم.. مبروك للأجهزة الفنية والطبية مبرووك للاعبين.. مبرووك للإدارة والرئيس .. الحمد لله على نعمة الهلال".

وتوج فريق الهلال بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون بهدف وحيد دون رد في الجولة قبل الأخيرة.

الهلال
فيصل أبوثنين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10892
منذ دقيقتين
أوفر


الحمد لله على السلامة


الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى

الحمد لله رب العالمين

الحمد لله على نعمه الظاهرة والخافية

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