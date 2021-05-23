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جستنيه: الهلال يخطف اللقب في دوري"استثنائي" بمعنى الكلمة

منذ 46 دقيقة
1935
جستنيه: الهلال يخطف اللقب في دوري"استثنائي" بمعنى الكلمة

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على تتويج الهلال بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون.

وقال عدنان جستنيه:" رفضها الشباب ورفضها الاتحاد فذهبت للهلال رغم انه أعطى الفرص أكثر من مرة للشباب والاتحاد وبالذات العميد ليخطف اللقب في دوري"استثنائي" بمعنى الكلمة".

وتابع:"دوري هو الأقوى والأفضل والأجمل والأكثر إثارة من كل الدوريات "السابقة".

 

يذكر أن الهلال فاز على نظيره التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10910
منذ 32 دقيقة
خطف السمكة من البحر بالخطاف يا كل الظراف

خلاص
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10910
منذ دقيقتين
عدنان يا غالي : خذ إجازة ٤ أيام يا أخي وتعال بعد الإجازة بروح أكثر تقبلا للآخر بدون ما نخرج عن التحليل الفني واللائق

لأن فيه عبارات تصدر من غير قصد لكنها مؤثرة ولادعة ومكن تلطفها وكلنا نحبك لأنك مخلص وصريح

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عدنان يا غالي : خذ إجازة ٤ أيام يا أخي وتعال بعد الإجازة بروح أكثر تقبلا للآخر بدون ما نخرج عن التحليل الفني واللائق...
د محمد ماجد بخش
اتاري وزارة الصحة تحذرنا منها
د محمد ماجد بخش
الكتلة × مربع سرعة الضوء = الطاقة الكتلة متحركة في ظل ثبات الطاقة
د محمد ماجد بخش
يللا اعطيها الليلة مندي وعصير أزرق
د محمد ماجد بخش
الوزن = الحجم × الكثافة يعني الهلال وزن

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