جستنيه: الهلال يخطف اللقب في دوري"استثنائي" بمعنى الكلمة

طلال الغامدي (صدى):
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه على تتويج الهلال بطلاً لدوري المحترفين للمرة الـ17 في تاريخه بعد فوزه على التعاون.
وقال عدنان جستنيه:" رفضها الشباب ورفضها الاتحاد فذهبت للهلال رغم انه أعطى الفرص أكثر من مرة للشباب والاتحاد وبالذات العميد ليخطف اللقب في دوري"استثنائي" بمعنى الكلمة".
وتابع:"دوري هو الأقوى والأفضل والأجمل والأكثر إثارة من كل الدوريات "السابقة".
يذكر أن الهلال فاز على نظيره التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.