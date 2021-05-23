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رغد صدام حسين تعرض رسالة لوالدها كتبها من قاعة المحكمة

منذ ساعة
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رغد صدام حسين تعرض رسالة لوالدها كتبها من قاعة المحكمة

بغداد (صدى):
عرضت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، رسالة كتبها والدها من داخل المحكمة في بغداد قبل نحو 15 عاما.

وتضمن نص الرسالة المكتوبة بخط يد صدام حسين: "نعم أيها الأخوة، الأصدقاء، أيها الذوات، في الهيئة التي أمامنا في هذه القاعة، وحيث يبدأ القول بأن جلساتها تفتتح باسم الشعب، نعم أن الشرف أغلى من الروح، وأن الوطن أغلى من الدم، وأن الشعب أغلى من النفس، وأن المال ليس إلا في سبيل الله والفدا".

وأوضح: "حلت أو اقتربت اللحظات التي توجب أن تعبر الكلمات والمصطلحات عن معناها بفعل ذا تجسيد حي، وصار الحسم قريب فيمتحن شرف أهل الشرف الذين لا ينسون الله ولا التاريخ، ويتشرف ويتمجد بهم ولا ينساهم، لقد دافعنا عن كل عراقي، وعن شرفه الوطني، ومصالحه الرئيسة، ومن هم أمثالهم في هذه القاعة وحفظنا العهد الذي قطعناه بقسم جليل أمام الشعب بعد إذ اختار صدام حسين رئيساً للجمهورية باستفتاء عام".

ولفت: "لم نخن إرادتكم ولم نتنازل عن دور إرادة الشعب الوطنية التي ضحى من أجلها العراقيون من ثورة العشرين (1920) وحتى الآن، ولذلك رفضنا إرادة الغزاة قبل الغزو وأثناء الغزو بصدق وفضيلة، أنا وإخواني المسؤولين الذين حافظوا على شرف المسؤولية ومعنى العهد والوعد، ولقد جاء دور الإرادة على الوصف الذي أتينا لنمتحن في هيئة المحكمة، فإن فازوا فقد فازوا"، مضيفا: "الرئيس الشهيد صدام حسين - من قاعة المحكمة في مرحلة الاحتلال".

 

بغداد
رغد صدام حسين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10879
منذ دقيقة
الحلم الأعرج

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د محمد ماجد بخش
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