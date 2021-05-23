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بالفيديو.. " السليمان " : إيصال صوت الإمام للناس خارج المسجد غير مشروع ويترتب عليه ضرر

منذ ساعة
1878
بالفيديو.. " السليمان " : إيصال صوت الإمام للناس خارج المسجد غير مشروع ويترتب عليه ضرر

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، أن إيصال صوت الإمام للناس خارج المسجد أمر غير مشروع ويترتب عليه ضرر.

وقال "السليمان" خلال حديثه مع قناة "السعودية" أن مكبرات الصوت أمر جديد ومستحدث ولا ترتبط بأمر شرعي وإنما هي وسيلة لإيصال الصوت لأبعد ما يمكن من أجل وصول صوت المؤذن للناس.

وأضاف: "الآذان مشروع ايصاله للناس لحضور الصلاة أما ما يتعلق برفع الإقامة فهذا يدل أيضًا على مشروعية إعلان الإقامة للناس، أما ما يتعلق بنقل قراءة الإمام أثناء الصلاة الجهرية فإنها تكون داخل المسجد فقط".

وتابع: "نقل قراءة الإمام للناس خارج المسجد غير مشروع وعليه فإن هذا الأمر يترتب عليه ضرر".

 

مكبرات الصوت
المساجد
الإمام
عبدالسلام السليمان

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 498
منذ ساعة
زمان غريب
ال الشيخ مساجد.قفل الصوت
ال االشيخ ترفيه ارفعو الصوت
ويوم القيامه تجتمع الخصوم
زا
زا عدد التعليقات : 3993
منذ 48 دقيقة
لدينا شك في علماء نجد الوهابية.
بو شوقي
بو شوقي عدد التعليقات : 1
منذ 47 دقيقة
يعني انت من جدك فيه احد بيطلع يقول ان القرار غير صائب اكيد بيمجدون القرار وبيمدحونه وبيعطونه صفه شرعيه
أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 679
منذ دقيقتين
‏‎من جرف لدحديره
مدري ليه متسلطين ع بيوت الله شادين حيلكم فيها ،، التفتوا للمطاعم والكوفيهات ونظام الدي جي اللي حاطينه حتى ابليس لو بياكل لقمته ماتهناها من قوة الصوت والفوضى والازعاج
خلوا بيوت ربي ف حالها كلها ثلاث فروض اللي نسمع فيها الصوت محد بينصرع منه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اتاري وزارة الصحة تحذرنا منها
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