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بالفيديو .. " الصحة " : ندرس مدى مأمونية تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا في المملكة

منذ 47 دقيقة
1664
بالفيديو .. " الصحة " : ندرس مدى مأمونية تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا في المملكة

الرياض (صدى):
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، أن الوزارة تدرس حاليًا مدى مأمونية تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا في الممكة.

وذكر ، خلال حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن الدراسات العالمية أكدت أن أخذ الفرد جرعة من لقاح فايزر وجرعة أخرى من لقاح استرازينيكا لم يترتب عليه أي أضرار، وجاري دراسة مدى فعالية الجرعات من هذين اللقاحين معاً.

وأكد أن إجراءات السفر والحج والعمرة والزائرين لها دراسة مختلفة عن دراسة اعتماد اللقاحات التي تعتمد في المملكة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم اعتماد السماح للملقحين باللقاح الصيني الدخول إلى المملكة، مضيفا أن هناك عدد من اللقاحات الصينية ضد الفيروس، وهي تختلف عن بعضها البعض من حيث الجودة والفعالية.

المملكة
وزارة الصحة
الصحة
الحج
كورونا
العمرة
لقاح فايزر
لقاح استرازينيكا

التعليقات

زا
زا عدد التعليقات : 3991
منذ 9 دقائق
جربها في نفسك وأهلك قبل الناس.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
القذافي حاول اغتيال ملكنا وعفى عنهم الله يعفي عنا جميعا القذافي تأريخ لا ينسى ولن يتكرر القذافي كان خرافة في عقله وسياسته وتوسع خياله...
د محمد ماجد بخش
خلك مكانك لا تتحرك ⚽️
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
الله يرحمه ويتقبله عنده من المغفورين المقبولين
زا
جربها في نفسك وأهلك قبل الناس.

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