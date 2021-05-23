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خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من أبشر

منذ 52 دقيقة
1595
خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من أبشر

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة "واصل".

1- إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

2- إحضار الجواز القديم وتسليمه الموظف البريد.

3- التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

4- سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

5- وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد.

6- سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر.

 

الجوازات
أبشر
خدمة واصل

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د محمد ماجد بخش
القذافي حاول اغتيال ملكنا وعفى عنهم الله يعفي عنا جميعا القذافي تأريخ لا ينسى ولن يتكرر القذافي كان خرافة في عقله وسياسته وتوسع خياله...
د محمد ماجد بخش
خلك مكانك لا تتحرك ⚽️
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
الله يرحمه ويتقبله عنده من المغفورين المقبولين
زا
جربها في نفسك وأهلك قبل الناس.

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