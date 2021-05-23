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بالفيديو .. أحمد قذاف الدم : القذافي لم يتعرض للخيانة وسأدعم "سيف الإسلام" في الانتخابات

منذ 23 دقيقة
1550
بالفيديو .. أحمد قذاف الدم : القذافي لم يتعرض للخيانة وسأدعم "سيف الإسلام" في الانتخابات

طرابلس (صدى):
قال مبعوث العلاقات المصرية الليبية الأسبق، أحمد قذاف الدم، أنهم حاولوا نقل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في الأيام الأخيرة من حياته إلى جنوب ليبيا، لكن الأخير قرر أن يذهب إلى سرت، لأنه كان يريد أن يستشهد في مسقط رأسه.

واستبعد، خلال حديثه بقناة "العربية"، وجود خيانة أدت لمقتل القذافي، لافتا إلى أن طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" قصفت المنطقة حينها وقتلته.

وأكد أنه سيدعم "سيف الإسلام"، نجل الراحل "معمر القذافي" أن ترشح لرئاسة بلاده، لافتا إلى أنه على تواصل دائم معه.

وأضاف أن نجل القذافي متواجد حاليًا في ليبيا، لافتا إلى أن الأخير لم يقرر بعد إذا ما كان سيشارك في انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل من عدمه.

 

ليبيا
معمر القذافي
أحمد قذاف الدم
سرت
سيف الإسلام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128016
منذ 7 دقائق
لا مصداقية لكم ..

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حمادي
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