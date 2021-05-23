الهلال يعلن عن التشكيلة الأساسية في لقاء التعاون

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الهلال عن التشكيلة الأساسية لـ لاعبي النادي في لقاء التعاون.
التشكيلة الأساسية
- عبدالله المعيوف
- محمد البريك - جانغ هيون سو - علي آل بليهي - ياسر الشهراني
- سلمان الفرج - سالم الدوسري
- جوستافو كويلار - سيباستيان جيوفينكو - لوسيانو فييتو
- بافيتيمبي غوميز
دكة البدلاء
- حبيب الوطيان.
- محمد جحفلي.
- مدالله العليان.
- ناصر الدوسري.
- عبدالله عطيف.
- محمد كنو.
- أندري كاريلو.
- عبدالله الحمدان.
- صالح الشهري.
ويشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في الجولة 29 من دوري المحترفين اليوم الأحد لقاء نادي الهلال مع نادي التعاون.