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الهلال يعلن عن التشكيلة الأساسية في لقاء التعاون

منذ 37 دقيقة
1361
الهلال يعلن عن التشكيلة الأساسية في لقاء التعاون

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الهلال عن التشكيلة الأساسية لـ لاعبي النادي في لقاء التعاون.

التشكيلة الأساسية

- عبدالله المعيوف 

- محمد البريك                       - جانغ هيون سو                     - علي آل بليهي             - ياسر الشهراني

                                        - سلمان الفرج                       - سالم الدوسري                                                      

                - جوستافو كويلار                   - سيباستيان جيوفينكو                                - لوسيانو فييتو         

                                                          - بافيتيمبي غوميز

دكة البدلاء

- حبيب الوطيان.

- محمد جحفلي.

- مدالله العليان.

- ناصر الدوسري.

- عبدالله عطيف.

- محمد كنو.

- أندري كاريلو.

- عبدالله الحمدان.

- صالح الشهري.

ويشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في الجولة 29 من دوري المحترفين اليوم الأحد لقاء نادي الهلال مع نادي التعاون.

التعاون
نادي الهلال
دوري المحترفين

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