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بالفيديو.. أحمد قذاف الدم: لم أترك "القذافي" حتى لحظاته الأخيرة

منذ ساعة
1910
بالفيديو.. أحمد قذاف الدم: لم أترك "القذافي" حتى لحظاته الأخيرة

القاهرة (صدى):
كشف أحمد قذاف الدم، مبعوث العلاقات المصرية الليبية الأسبق، أنه لم يترك "القذافي" حتى لحظاته الأخيرة.

وقال "قذاف الدم" في حديثه لـ "العربية": "كان القذف مستمر على طرابلس وقررالقذافي الخروج من طرابلس وأراد أن يُجنب أهالي طرابلس هذا القذف".

وتابع: "لم أترك القذافي في ذلك الوقت رغم تقديم استقالتي بعد الاتفاق معه فهو أخي وابن عمي لم أكن لاتركه في ذلك الوقت وكنت على اتصال به".

وبسؤاله عن التيار السياسي الذي ينتمي له في ليبيا، قال "قذاف الدم": "لسنا حزبًا سقط أو حكم عائلة، ليبيا كانت نظامًا جماهيريًا به تيارات كثيرة".

وأضاف: "فينا العامل والفلاح والمهندس والخبير.. كان نظام جماهيري وليس حزبًا ولكن تيارات كثيرة لذلك ذهبت بلدنا إلى منحنى لأن كل فئة متجانسة شكلت تيار كل له فكره ونجن جميعًا ننسق مع بعضنا وهدفنا الوطن".

شاهد الفيديو:

 

ليبيا
القذافي
قذاف الدم
التيارات السياسية

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حمادي
اكيد زاغب واحد فيهم بلقوة
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