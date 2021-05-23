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بالفيديو.. مستشار قانوني: التنظيم الجديد لقوانين الزواج يحمي المرأة

منذ ساعة
1918
بالفيديو.. مستشار قانوني: التنظيم الجديد لقوانين الزواج يحمي المرأة

الرياض (صدى):
أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن التنظيم الجديد لقوانين الزواج يحمي المرأة وطلب الحضانة خير دليل.

وقال "الوهيبي" خلال لقائه ببرنامج "سيدتي" المٌذاع على قناة "روتانا خليجية"، أنه تم وضع تنظيم مبسط وسريع وسهل للمرأة بما يحفظ حقوقها في الحضانة.

وأضاف: "متطلبات الحضانة هو 2 شهود حتى لو اخوانها وما يثبت أن الأطفال أطفالها وصورة الهوية الوطنية الخاصة والصك الوطني بشرط ما يكون في دعوة نزاع بالمحكة عن الحضانة وخلال 24 ساعة يجي صك بالحضانة".

كما ذكر المسشار القانوني أن قضايا النفقة وقضايا الحضانة من القضايا المتجددة فإذا تغيرت ظروف "الأم" تتقدم إلى المحكمة وتتطلب الحضانة حتى لو تنازلت عنها من قبل.

وتابع: "مساومة الأم أو مساومة الأب على الزيارة هذا يعتبر ابتزاز وهنا يعد ابتزاز وتسقط الحضانة في هذه الحالة".

 

حضانة الأطفال
قوانين الزواج

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق
جاسم
زيادة معانات مربي الماشية بعد ان كان سعر الكيس في ٣٠ اصبح الان في ال ٦٠ المشتكى لله وحده
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
زا
افتي العلماء بحرمة اللهو و الغناء و الاختلاط و السفر لديار الكفار لماذا لم يؤخذ به الا ما وافق هواكم و نفوسكم المريضه.
ابو محمد 😎 ✍️
عشت يا دكتور عشت على هاالمعلومات الوافيه .. .. بس قل لي يادكتور من وين جبت عصا الشعوذه اللي معك ...!!؟

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