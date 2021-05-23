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بالفيديو .. " الزعاق " يوضح كيف يصل الجراد إلى الوطن العربي

منذ ساعة
1579
بالفيديو .. " الزعاق " يوضح كيف يصل الجراد إلى الوطن العربي

الرياض (صدى):
أوضج عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، كيفية وصول الجراد إلى المناطق العربية، ومنها المملكة.

وذكر، وفقا لـ"العربية"، أن هناك نحو 20 ألف نوع من الجراد حول العالم، وينقسم الجراد لنوعين وهما جراد مستوطن، وجراد مهاجر، ويرتبط هجرته بغزارة الأمطار في موطنه وحركة الرياح التي تؤثر على حركته.

ولفت إلى أن أغلب الجراد المهاجر الذي يصل إلى المناطق العربية يكون موطنه أفريقيا، حيث يأتي من السودان وإريتريا،

ونوه بأن موسم الخريف يشهد هجرة الجراد على رجليه إلى سواحل البحر الأحمر ثم يطير بجناحيه باتجاه مصر والسعودية ودول الخليج العربي.

مصر
السعودية
دول الخليج العربي
البحر الأحمر

التعليقات

زا
زا عدد التعليقات : 3989
منذ 24 دقيقة
موطن الجراد كله اراضي زراعيه ماسبب هجرته لصحراء قاحله ؟.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128011
منذ 20 دقيقة
عشت يا دكتور عشت على هاالمعلومات الوافيه ..

.. بس قل لي يادكتور من وين جبت عصا الشعوذه اللي معك ...!!؟

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أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق
جاسم
زيادة معانات مربي الماشية بعد ان كان سعر الكيس في ٣٠ اصبح الان في ال ٦٠ المشتكى لله وحده
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
زا
افتي العلماء بحرمة اللهو و الغناء و الاختلاط و السفر لديار الكفار لماذا لم يؤخذ به الا ما وافق هواكم و نفوسكم المريضه.
ابو محمد 😎 ✍️
عشت يا دكتور عشت على هاالمعلومات الوافيه .. .. بس قل لي يادكتور من وين جبت عصا الشعوذه اللي معك ...!!؟

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