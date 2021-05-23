وفاة 4 حالات بمرض "الفطر الأبيض" في الهند

نيودلهي (صدى):
توفي اليوم 4 حالات بمرض "الفطر الأبيض" في الهند، وذلك بعد أعلنت السلطات الهندية، أول أمس، رصد حالات مصابة بهذا المرض في ولايتي باتنا وبيهار.
ويعد مرض "الفطر الأبيض" شكل من أشكال داء المبيضات، وهي عبارة عدوى تسببها نوع من الفطريات، تسمى المبيضات، وتعد هذه العدوى خطيرة لكنها ليست مميتة، إذا تم علاجها في الوقت المناسب.
ويؤثر هذا المرض على الرئتين، وأجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأظافر والجلد والمعدة والكلى والدماغ والأجزاء الخاصة والفم، وتتشابه أعراض المرض بأعراض «كوفيد 19»، ويمكن تشخيص العدوى من خلال الأشعة المقطعية.
كما يؤثر هذا المرض على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وكذلك مرض السكري أو الاستخدام طويل الأمد للستيرويدات، أو أولئك الذين يدخلون المستشفى ويخضعون للعلاج، ومنهم المصابون بفيروس كورونا.
ويمكن للمرء الوقاية من خطورة هذا المرض من خلال تجنب الإصابة بفيروس كورونا بارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يجب أن يكون مرضى السكري والذين يعانون من ضعف المناعة البقاء في مأمن من العدوى الفطرية.
يذكر أن الهند سجلت خلال الأسابيع الماضية إصابات عديدة بالفطر الأسود بين مصابي فيروس كورونا الجديد، وهو مرض يتسبب في سواد لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر، وغيرها من الأضرار الصحية.