نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفاة 4 حالات بمرض "الفطر الأبيض" في الهند

منذ 23 دقيقة
1300
وفاة 4 حالات بمرض "الفطر الأبيض" في الهند

نيودلهي (صدى):
توفي اليوم 4 حالات بمرض "الفطر الأبيض" في الهند، وذلك بعد أعلنت السلطات الهندية، أول أمس، رصد حالات مصابة بهذا المرض في ولايتي باتنا وبيهار.

ويعد مرض "الفطر الأبيض" شكل من أشكال داء المبيضات، وهي عبارة عدوى تسببها نوع من الفطريات، تسمى المبيضات، وتعد هذه العدوى خطيرة لكنها ليست مميتة، إذا تم علاجها في الوقت المناسب.

ويؤثر هذا المرض على الرئتين، وأجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأظافر والجلد والمعدة والكلى والدماغ والأجزاء الخاصة والفم، وتتشابه أعراض المرض بأعراض «كوفيد 19»، ويمكن تشخيص العدوى من خلال الأشعة المقطعية.

كما يؤثر هذا المرض على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، وكذلك مرض السكري أو الاستخدام طويل الأمد للستيرويدات، أو أولئك الذين يدخلون المستشفى ويخضعون للعلاج، ومنهم المصابون بفيروس كورونا.

ويمكن للمرء الوقاية من خطورة هذا المرض من خلال تجنب الإصابة بفيروس كورونا بارتداء الأقنعة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يجب أن يكون مرضى السكري والذين يعانون من ضعف المناعة البقاء في مأمن من العدوى الفطرية.

يذكر أن الهند سجلت خلال الأسابيع الماضية إصابات عديدة بالفطر الأسود بين مصابي فيروس كورونا الجديد، وهو مرض يتسبب في سواد لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر، وغيرها من الأضرار الصحية.

 

كوفيد-19
مرض الفطر الأبيض
في الهند
مرض الفطر الأسود

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فهد العتيبي
النصر سيبقى على هالمستوى ولن يلتحق بالخمسه الأوائل بس ارتح يالعنزي . وابي اسألك انت ليش دايما ملزق النصر بالهلال قسم بالله بتفنى ويفنون...
g طـــــن
اقسم بالله تم رفع جميع البيانات قبل 90 يوم وكان الطلب تحت الدراسة وتم التأخير من قبلهم الى انتهاء مهلة الـ 90 يوم وتم...
ابو سعود
ياستار قلنا بالحواري والطرقات كثيره بس في ملعب كورة هذي قويه
اجلس في بيتك
ستنخفض اصوات الؤذنين والمصلين وسترتفع اصوات الحفلات والمغنيين لاعجب فهذا آخر الزمان والحين يأتيك من يطبل ويدافع ويسرد لك الأعذار الواهية حقاً انه زمن...
اجلس في بيتك
اترك التطبيل يابخش وكفى مزايدة

أخر الأخبار

قديمك نديمك
قديمك نديمك
منذ ثانيتين 74
غوميز يتلقى عروضا من فرنسا وقطر
غوميز يتلقى عروضا من فرنسا وقطر
منذ 7 دقائق 1247
بالفيديو.. " الصحة " :لا علاقة بين عدوى " الفطر الأسود " وفيروس كورونا
بالفيديو.. " الصحة " :لا علاقة بين عدوى " الفطر الأسود " وفيروس كورونا
منذ 17 دقيقة 1411
وفاة 4 حالات بمرض "الفطر الأبيض" في الهند
وفاة 4 حالات بمرض "الفطر الأبيض" في الهند
منذ 23 دقيقة 1300
بالفيديو.. وزارة الرياضة توضح الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية
بالفيديو.. وزارة الرياضة توضح الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية
منذ 25 دقيقة 1445
بالفيديو.. وزارة الداخلية توضح العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة
بالفيديو.. وزارة الداخلية توضح العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة
منذ 49 دقيقة 1699
والدة حلا الترك تكشف عن سبب عدم دخولها السجن
والدة حلا الترك تكشف عن سبب عدم دخولها السجن
منذ 56 دقيقة 636
ضبط شخصين تباهيا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء بالرياض
ضبط شخصين تباهيا بتعاطي مواد مخدرة وإطلاق النار داخل أحد الأحياء بالرياض
منذ 57 دقيقة 1513
ليته يسلم منها
ليته يسلم منها
منذ 57 دقيقة 373
فاهم المزح غلط
فاهم المزح غلط
منذ 58 دقيقة 418