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بالفيديو.. وزارة الداخلية توضح العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة

منذ 48 دقيقة
1699
بالفيديو.. وزارة الداخلية توضح العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة

الرياض (صدى):
استعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة.

وجاءت العقوبات المقرررة المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا كالتالي:

- 10 ألاف ريال للتجمع العائلي.

- 15 ألف ريال للتجمع غير العائلي.

- 40 ألف ريال التجمعات الاجتماعية.

- 50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال.

وأكد المتحدث الأمني على المسافرين القادمين للمملكة ضرورة تسجيل حصولهم على اللقحات إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن التسجيل يقتصر على مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها.

كما أوضح هناك لجنة تقييم أوضاع كورونا بالمملكة، وأي إجراء يتخذ يعلن مباشرة عبر حسابات وزارة الداخلية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأهاب بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمنع تفشي الفيروس، والعمل على تحقيق الهدف الأساسي لعودة الحياة لطبيعتها.

 

وزارة الداخلية
فيروس كورونا
لقاح كورونا
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
النصر سيبقى على هالمستوى ولن يلتحق بالخمسه الأوائل بس ارتح يالعنزي . وابي اسألك انت ليش دايما ملزق النصر بالهلال قسم بالله بتفنى ويفنون...
g طـــــن
اقسم بالله تم رفع جميع البيانات قبل 90 يوم وكان الطلب تحت الدراسة وتم التأخير من قبلهم الى انتهاء مهلة الـ 90 يوم وتم...
ابو سعود
ياستار قلنا بالحواري والطرقات كثيره بس في ملعب كورة هذي قويه
اجلس في بيتك
ستنخفض اصوات الؤذنين والمصلين وسترتفع اصوات الحفلات والمغنيين لاعجب فهذا آخر الزمان والحين يأتيك من يطبل ويدافع ويسرد لك الأعذار الواهية حقاً انه زمن...
اجلس في بيتك
اترك التطبيل يابخش وكفى مزايدة

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