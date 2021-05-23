بالفيديو.. وزارة الرياضة توضح الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية

طلال الغامدي (صدى):
استعرض متحدث وزارة الرياضة الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية.
وأوضح المتحدث أن هذه الفئات تتضمن من تظهر في تطبيق "توكلنا" بأنها محصن سواء محصن بجرعتين أو جرعة أولى أو محصن متعافي.
وكشف أيضًا "البروتوكول" الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، وأبرزهم التباعد الاجتماعي حيث تم العمل من قبل وزارة الرياضة أن تكون هناك تهيئة للمنشأت الرياضية لضمان عدم إزدحام الجماهير.
كما تم تقليل الطاقة الاستيعابية للملاعب والصالات وتمت المحفاظة على المسافة الآمنة بين المقاعد ويندرج هذا الأمر على كافة الدرجات في الملاعب.
كما أكد حصول كافة العاملين على لقاح كورونا وأخذ مسحة PCR قبل كل جولة.