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بالفيديو.. وزارة الرياضة توضح الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية

منذ 24 دقيقة
1434
بالفيديو.. وزارة الرياضة توضح الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية

طلال الغامدي (صدى):
استعرض متحدث وزارة الرياضة الفئات المسموح لها بالدخول للملاعب والمنشآت الرياضية.

وأوضح المتحدث أن هذه الفئات تتضمن من تظهر في تطبيق "توكلنا" بأنها محصن سواء محصن بجرعتين أو جرعة أولى أو محصن متعافي.

وكشف أيضًا "البروتوكول" الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، وأبرزهم التباعد الاجتماعي حيث تم العمل من قبل وزارة الرياضة أن تكون هناك تهيئة للمنشأت الرياضية لضمان عدم إزدحام الجماهير.

كما تم تقليل الطاقة الاستيعابية للملاعب والصالات وتمت المحفاظة على المسافة الآمنة بين المقاعد ويندرج هذا الأمر على كافة الدرجات في الملاعب.

كما أكد حصول كافة العاملين على لقاح كورونا وأخذ مسحة PCR قبل كل جولة.

 

الملاعب الرياضية
لقاح كورونا
وزارة الرياضة
تطبيق توكلنا

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
النصر سيبقى على هالمستوى ولن يلتحق بالخمسه الأوائل بس ارتح يالعنزي . وابي اسألك انت ليش دايما ملزق النصر بالهلال قسم بالله بتفنى ويفنون...
g طـــــن
اقسم بالله تم رفع جميع البيانات قبل 90 يوم وكان الطلب تحت الدراسة وتم التأخير من قبلهم الى انتهاء مهلة الـ 90 يوم وتم...
ابو سعود
ياستار قلنا بالحواري والطرقات كثيره بس في ملعب كورة هذي قويه
اجلس في بيتك
ستنخفض اصوات الؤذنين والمصلين وسترتفع اصوات الحفلات والمغنيين لاعجب فهذا آخر الزمان والحين يأتيك من يطبل ويدافع ويسرد لك الأعذار الواهية حقاً انه زمن...
اجلس في بيتك
اترك التطبيل يابخش وكفى مزايدة

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