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بالفيديو .. فتوى قديمة للشيخ " العثيمين " بمنع رفع الصلاة بمكبرات الصوت

منذ ساعة
1864
بالفيديو .. فتوى قديمة للشيخ " العثيمين " بمنع رفع الصلاة بمكبرات الصوت

الرياض (صدى):
أكد الشيخ الراحل محمد بن صالح العثيمين، في فتوى قديمة له، على ضرورة منع رفع الصلاة بمكبرات الصوت.

وذكر الشيخ الراحل، في مقطع فيديو متداول، أنه يجب عدم رفع الصلاة بمكبرات الصوت الخارجية، لعدم التشويش على المساجد الأخرى.

وأضاف رفع الصلاة بمكبرات الصوت قد يؤدي إلى أذية سكان البيوت القريبة من المسجد، خاصة إذا كان بينهم مريض أو أطفال أو نائم.

واستشهد على صحة ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يجهرون في الصلاة وقال لهم:"لايؤذين بعضكم بعضا في القراءة.

ولفت إلى أن البعض يرى أن الإقامة عبر مكبرات الصوت يعد بدعة، إلا أنه يرى أنه لا بأس بها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة"، وهذا ما يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد.

يذكر أن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصدرًا تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف.

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"الشؤون الإسلامية" توجه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة

الصلاة
مكبرات الصوت
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10847
منذ دقيقة
نحب الأذان يا أخي ونطلب تحسين مؤدبه. والله في مقطع أذان برنامج المواهب العالمي .....A.G.T يهز القلوب وترتعد له الفرائص وهاديء وجميل وابكى الأجانب وصفقوا له بحرارة الشمس

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أحدث التعليقات

فهد العتيبي
النصر سيبقى على هالمستوى ولن يلتحق بالخمسه الأوائل بس ارتح يالعنزي . وابي اسألك انت ليش دايما ملزق النصر بالهلال قسم بالله بتفنى ويفنون...
g طـــــن
اقسم بالله تم رفع جميع البيانات قبل 90 يوم وكان الطلب تحت الدراسة وتم التأخير من قبلهم الى انتهاء مهلة الـ 90 يوم وتم...
ابو سعود
ياستار قلنا بالحواري والطرقات كثيره بس في ملعب كورة هذي قويه
اجلس في بيتك
ستنخفض اصوات الؤذنين والمصلين وسترتفع اصوات الحفلات والمغنيين لاعجب فهذا آخر الزمان والحين يأتيك من يطبل ويدافع ويسرد لك الأعذار الواهية حقاً انه زمن...
اجلس في بيتك
اترك التطبيل يابخش وكفى مزايدة

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