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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

منذ 46 دقيقة
1601
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 30 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 106 أيام 1310 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها أربعة عشر مسجداً بمنطقة القصيم وسبعة مساجد في منطقة الرياض وخمسة مساجد في منطقة جازان وثلاثة مساجد في المنطقة الشرقية ومسجد في منطقة الباحة, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية

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أحدث التعليقات

كان زمان
هاذي الهدية الورطة ...
كان زمان
الأم الأم الأم ..
كان زمان
عالم صايعة ...
الملل
اهم شي مافي اغتصاب
الملل
التكريم عندنا مصيبه ورقه ودرع اعطها شيك مبلغ وقدره اعطها شي تستفيد منه اما ورقه ودرع حتي المعز ماتاكلها

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