نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

«الصحة» توضح مدى إمكانية تعارض أخذ اللقاح مع أدوية الروماتويد

منذ 50 دقيقة
1903
«الصحة» توضح مدى إمكانية تعارض أخذ اللقاح مع أدوية الروماتويد

الرياض (صدى):
أوضح حساب "الصحة 937" التابع لوزارة الصحة، اليوم الأحد، مدى إمكانية أخذ لقاح فيروس كورونا لمن يعاني من مرض الروماتويد ويتناول أدوية خاصة به.

ووجه أحد الأشخاص سؤالًا قال فيه: "أستفسر عن هل هناك مشكلة في أخذ اللقاح لزوجتي وهي تعاني من مرض الروماتويد"، فيما كشف عن الأدوية التي تتلقاها.

وأجاب حساب الصحة 937: "بشكل عام مرضى نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية أو علاجات مثبطة للمناعة معرضين للإصابة بمرض كوفيد-19 الشديد ويمكن لهم تلقي اللقاح إذا لم يكن لديهم موانع للتطعيمات لغلبة الفائدة المرجوة، مع الاستمرار في اتباع الإرشادات الوقائية"، مؤكدًا أنه لا يعتبر ذلك من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا.

 

الصحة
لقاح كورونا
الروماتويد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كان زمان
هاذي الهدية الورطة ...
كان زمان
الأم الأم الأم ..
كان زمان
عالم صايعة ...
الملل
اهم شي مافي اغتصاب
الملل
التكريم عندنا مصيبه ورقه ودرع اعطها شيك مبلغ وقدره اعطها شي تستفيد منه اما ورقه ودرع حتي المعز ماتاكلها

أخر الأخبار

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
منذ دقيقتين 1062
تحذير من عادة تسبب الموت المبكر عند النساء
تحذير من عادة تسبب الموت المبكر عند النساء
منذ 4 دقائق 1102
عامل مقرود على الاخير
عامل مقرود على الاخير
منذ 26 دقيقة 351
مشجع يقتحم الملعب والنهاية غير متوقعة
مشجع يقتحم الملعب والنهاية غير متوقعة
منذ 27 دقيقة 345
سائق ينجو من موت محقق
سائق ينجو من موت محقق
منذ 27 دقيقة 281
سبحان من انجاه
سبحان من انجاه
منذ 28 دقيقة 333
الخلايا المناعية سبب حصولنا على اللقاحات في زراعنا
الخلايا المناعية سبب حصولنا على اللقاحات في زراعنا
منذ 35 دقيقة 1585
«الصحة»: تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 40 دقيقة 1934
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 46 دقيقة 1596
«الصحة» توضح مدى إمكانية تعارض أخذ اللقاح مع أدوية الروماتويد
«الصحة» توضح مدى إمكانية تعارض أخذ اللقاح مع أدوية الروماتويد
منذ 50 دقيقة 1903