نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. الهلال الأحمر بعسير يكرم "العنود الشهري"

منذ ساعة
1963
بالصور.. الهلال الأحمر بعسير يكرم "العنود الشهري"

أبها (صدى):
في بادرة إنسانية قامة الممرضه / العنود محمد الشهري في عمل إنساني مشرف وذلك عند مباشرتها لحالة اسعافيه لشاب تعرض لحادث مروري بمحافظة النماص وذلك أثناء مرورها من جانب الطريق الذي وقع فيه الحادث، إذ قامت على الفور بالاتصال على عمليات الهلال الاحمر ومباشرتها للحالة الاسعافيه ، والتدخل لإنقاذ حياة المصاب، وقدمت له الإسعافات الأولية لحين وصول فرقة إسعاف الهلال الأحمر للموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي لمنطقة عسير أحمد الألمعي أنه ومن دور هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة عسير في المجال الاسعافي

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة عسير الأستاذ / محمد بن عبدالله الشهري بتقديم تكريم لها على مبادرتها الإنسانيه والمساهمه في إسعاف حياة، كما قدم شكره وتقديره لما بذلته من جهد إنساني، عبرت من خلالة لأسمى معاني الإنسانية والوفاء في خدمة مجتمعها ووطنها.

وأوضح الألمعي أن هيئة الهلال الاحمر تنوه على المجتمع وزوار المنطقة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القياده في الطرقات وفي حال طلب الخدمة الاسعافيه يتم التواصل على الرقم ٩٩٧ او عن طريق تطبيق أسعفني.

عسير
الهلال الأحمر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 10840
منذ 8 دقائق
عطوها أرض تبنيها لأسرتها
الملل
الملل عدد التعليقات : 497
منذ 3 دقائق
التكريم عندنا مصيبه ورقه ودرع
اعطها شيك مبلغ وقدره
اعطها شي تستفيد منه اما ورقه ودرع
حتي المعز ماتاكلها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كان زمان
هاذي الهدية الورطة ...
كان زمان
الأم الأم الأم ..
كان زمان
عالم صايعة ...
الملل
اهم شي مافي اغتصاب
الملل
التكريم عندنا مصيبه ورقه ودرع اعطها شيك مبلغ وقدره اعطها شي تستفيد منه اما ورقه ودرع حتي المعز ماتاكلها

أخر الأخبار

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
منذ دقيقة 1049
تحذير من عادة تسبب الموت المبكر عند النساء
تحذير من عادة تسبب الموت المبكر عند النساء
منذ 4 دقائق 1093
عامل مقرود على الاخير
عامل مقرود على الاخير
منذ 26 دقيقة 334
مشجع يقتحم الملعب والنهاية غير متوقعة
مشجع يقتحم الملعب والنهاية غير متوقعة
منذ 26 دقيقة 340
سائق ينجو من موت محقق
سائق ينجو من موت محقق
منذ 26 دقيقة 279
سبحان من انجاه
سبحان من انجاه
منذ 27 دقيقة 320
الخلايا المناعية سبب حصولنا على اللقاحات في زراعنا
الخلايا المناعية سبب حصولنا على اللقاحات في زراعنا
منذ 35 دقيقة 1585
«الصحة»: تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 39 دقيقة 1921
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 30 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق
منذ 45 دقيقة 1592
«الصحة» توضح مدى إمكانية تعارض أخذ اللقاح مع أدوية الروماتويد
«الصحة» توضح مدى إمكانية تعارض أخذ اللقاح مع أدوية الروماتويد
منذ 50 دقيقة 1895