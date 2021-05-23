نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

منذ ساعة
1800
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.

وتسلم الرسالة نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدو ماتوتي تانج.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

خادم الحرمين
غينيا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يتابع د الطريري أما على المستوى السياسي فأتذكر في عهد الرئيس كارتر وعندما تم احتلال السفارة الأمريكية في طهران وتم حجز الرهائن في مبنى...
د محمد ماجد بخش
الحالة النفسية واتخاذ القرار د. عبدالرحمن الطريري العلاقة بين الحالة النفسية التي يمر بها أي فرد منا، سواء كان في موقع مسؤولية عليا أو...
د محمد ماجد بخش
أجريت دراسة علمية على مجموعة من الفئران تم منحها خيارين، يتمثل الأول في الذهاب عبر متاهة مزودة بضوء معتدل وفي نهايتها يتواجد حليب شوكولاتة...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

شروط دخول المصريين المملكة لأداء مناسك الحج
شروط دخول المصريين المملكة لأداء مناسك الحج
منذ 15 دقيقة 1427
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة "نمذجة الإجابة" على الدعاوى
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة "نمذجة الإجابة" على الدعاوى
منذ 20 دقيقة 1518
حارس الاتحاد يتطلع لتجربة احترافية جديدة
حارس الاتحاد يتطلع لتجربة احترافية جديدة
منذ 30 دقيقة 1541
شاب ينهي حياة أمه وشقيقته باستخدام آلة حادة
شاب ينهي حياة أمه وشقيقته باستخدام آلة حادة
منذ 40 دقيقة 696
ماذا استفادة غزة وحماس وماذ خسرت
ماذا استفادة غزة وحماس وماذ خسرت
منذ 44 دقيقة 449
الطرق الصحيحة للتخلص من نفايات مريض فيروس كورونا
الطرق الصحيحة للتخلص من نفايات مريض فيروس كورونا
منذ ساعة 1565
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
منذ ساعة 1800
سيدة تغلق مسجد بالطوب بسبب استحمام المصلين
سيدة تغلق مسجد بالطوب بسبب استحمام المصلين
منذ ساعة 1077
صور تجسسية تكشف عن لاند روفر رينج روفر 2022
صور تجسسية تكشف عن لاند روفر رينج روفر 2022
منذ ساعة 1668
زوج قاتل زوجته حرقا: "كانت نكدية ومسودة عيشتي"
زوج قاتل زوجته حرقا: "كانت نكدية ومسودة عيشتي"
منذ ساعة 893