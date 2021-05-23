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حارس الاتحاد يتطلع لتجربة احترافية جديدة

منذ 30 دقيقة
1541
حارس الاتحاد يتطلع لتجربة احترافية جديدة

نواف السالم (صدى):
يستعد حارس مرمى فريق الاتحاد، راكان النجار، للرحيل في الانتقالات الصيفية عن النادي، للبحث عن تجربة احترافية جديدة.

وأوضحت مصادر إن الحارس راكان النجار، قد دخل الفترة الحرة من عقده الموقع مع نادي الاتحاد، والتي تتيح له الانتقال الحر دون الرجوع لإدارة النادي، مشيرة إلى أن اللاعب يفضل خوض تجربة احترافية جديدة بدايةً من الموسم المقبل، رغم قناعة الجهاز الفني بقيادة المدرب كاريلي بإمكانياته،وفقًا لصحيفة "عكاظ".

وأضافت المصادر أن "النجار" تلقى سابقا عروضاً عدة من أندية الوسط، لكن تلك العروض قوبلت بالرفض من المدربين الأرجنتيني رامون دياز والكرواتي بيليتش والهولندي تين كات.

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