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رصد نوع جديد من فيروس كورونا نشأ في الكلاب

منذ 31 دقيقة
1575
رصد نوع جديد من فيروس كورونا نشأ في الكلاب

كوالالمبور (صدى):
اكتشف باحثون نوع جديد من فيروس كورونا، يعتقد أنه نشأ في الكلاب، بين مرضى دخلوا مستشفى بولاية ساراواك في شرق ماليزيا للعلاج من جراء التعرض لالتهاب رئوي في 2017 و2018.

وأكد الباحثون، أنه قد يكون ثامن نوع فريد من فيروس كورونا يُعرف أنه يسبب المرض لدى البشر؛ حيث من بين 301 عينة اتضح أن 8 عينات، معظمها لأطفال تقل أعمارهم عن 5 أعوام كانت إيجابية وتحمل فيروس كورونا الموجود في الكلاب.

وتشير النتائج إلى أن الفيروس انتقل على الأرجح في الآونة الأخيرة من الحيوانات إلى البشر، لكنهم شددوا على الحاجة لإجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان من الممكن أن ينتقل بين البشر، فيما لم يتضح أيضا ما إذا كان الفيروس يتسبب في إصابة الناس بالمرض، ومن المحتمل أن يكون "موجودا" في الشعب الهوائية للمرضى دون أن يسبب مشاكل صحية.

الكلاب
فيروس كورونا

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