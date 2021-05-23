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رصد حدوث مشكلة في القلب لدى شبان حصلوا على لقاح كورونا في أمريكا

منذ 16 دقيقة
1486
رصد حدوث مشكلة في القلب لدى شبان حصلوا على لقاح كورونا في أمريكا

واشنطن (صدى):
تلقت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية تقارير تفيد بأن عدداً صغيراً من الشباب الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومعظمهم من الذكور، عانوا من التهابات بعضلة القلب

وأوضحت اللجنة الاستشارية عن التحصين في المراكز الأمريكية في ردها على هذه التقارير، أن الحالة تزول في الغالب دون مضاعفات، وقد تنجم عن مجموعة متنوعة من الفيروسات.

وأضافت أن أنظمة المراقبة بالمراكز لم تكتشف عدداً أكبر من المتوقع بين الحاصلين على التطعيم، لكنها أوضحت أن أعضاء اللجنة أوصوا بضرورة إخطار مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير.

القلب
لقاح كورونا
المراكز الأمريكية

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