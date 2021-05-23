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وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

منذ 46 دقيقة
1747
وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض.

وأوضح البنك، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول أول إدارة الائتمان: درجة الدبلوم ويفضل البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ويشمل إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصا برامج مايكروسوفت (أوفيس)، بينما التقديم على هذه الوظيفة عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــا .

ويوفر البنك وظائف مدير تطوير الأعمال والمنتجات: درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير مع خبرة لا تقل 10 سنوات في مجال ذات صلة، وإدارة وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

 

 

وظائف
الرياض
البنك السعوديّ الفرنسيّ

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