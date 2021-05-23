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الساعات القادمة تحسم مستقبل زيدان مع ريال مدريد

منذ ساعة
1826
الساعات القادمة تحسم مستقبل زيدان مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الـ72 ساعة القادمة ستكون حاسمة بما يخص الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن القلعة الملكية بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد الاجتماع مع إدارة النادي.

وأكدت على أن زيدان رفض الرد عن الأسئلة حول مستقبله عقب مباراة الأمس لأنه يريد أولًا معرفة خطط النادي الملكي الموسم الجديد، بينما في حالة رفض طلبات زيدان من قبل إدارة النادي، سيقرر المغادرة عن مدريد.

وفشل ريال مدريد في الحصول على أي بطولة هذا الموسم، للمرة الأولى، منذ 2009-2010، ما دفع البعض إلى التأكيد على استقالته من تدريب ريال مدريد، فيما يرتبط زيدان بعقد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2023، حيث لم يحسم حتى الأن أي شيء متعلق بمستقبله، في ظل التقارير التي تؤكد رحيله.

ريال مدريد
الدوري الأسباني
زين الدين زيدان

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