القبض على يوتيوبر بجدة بتهمة استغلال الأطفال لجمع التبرعات

جدة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط "يوتيوبر" إندونيسياً مقيماً في مدينة جدة، بتهمة استغلال الأطفال لجمع التبرعات بطريقة غير مشروعة
وأوضحت تقارير إندونيسية أن المتهم لديه قناة شهيرة على اليوتيوب، وقدّم حلقة شاركه فيها أحد الأطفال، وكانت تحتوي على بعض المخالفات، وتمّ على أثرها توقيفه؛ للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية،وفقاً لصحيفة "كومبارانا" الإندونيسية.
وقال مسؤول في القنصلية الإندونيسية بجدة، أن "اليوتيوبر" استغل أحد الأطفال لجمع التبرعات بطريقةٍ غير مشروعة مخالفاً القوانين، مشيرا إلى أن "التحقيقات مازالت جارية، ويأمل ألا تكون القضية خطيرة للغاية؛ حيث إنه لا توجد حتى الآن اتهامات بسوء معاملة للأطفال".