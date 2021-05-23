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وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: نعزز التعاون مع الرياض في الأمن والتجارة والمناخ
منذ ساعة
1817
لندن (صدى):
أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، اليوم الأحد، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز شراكتها مع المملكة.
وأوضح جيمس كليفرلي، أن بريطانيا تعمل على تعزيز التعاون مع المملكة في الأمن والتجارة والمناخ.
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