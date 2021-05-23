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الأمن البيئي يوقف 45 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ ساعة
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الأمن البيئي يوقف 45 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (45) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (32) مواطنًا و(13) مقيمًا من الجنسيات السودانية والصومالية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (2330) رأسًا من الإبل و(1815) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي
مخالفات رعي

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